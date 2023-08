Assaí abre 283 vagas de emprego para nova filial em Duque de Caxias

O Assaí Atacadista está com 283 vagas de emprego abertas para compor o time de sua segunda loja em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Localizada no bairro São Bento, a unidade está em uma região estratégica e de fácil acesso: conecta-se com a Rodovia Washington Luís, na altura do bairro Pilar e segue até o entroncamento com a Linha Vermelha, no limite com a capital carioca. A unidade já está em obras e prevista para inaugurar até o fim do ano.Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Entre elas, estão: chefe de seção, auxiliar de açougue, açougueiro, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, empacotador e vendedor de cartão.Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaiduquedecaxias.gupy.io , até 8 de setembro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e on-line. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira.