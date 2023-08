Ampolas de ácido hialurônico são apreendidas no Aeroporto do Galeão

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira (10), ampolas de ácido hialurônico escondidas em caixas de brinquedo no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio. Os agentes encontraram o material em 18 encomendas postais durante a inspeção por equipamentos de raios-x.

As remessas foram apreendidas por falsa declaração de conteúdo e vinham de Miami, nos Estados Unidos, com destino a São Paulo. De acordo com a Receita Federal, o material é avaliado em R$ 100 mil e foi confiscado por agentes da Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega.

O ácido hialurônico é uma substância utilizada em procedimentos estéticos com objetivo de reduzir rugas e linhas de expressão na pele.