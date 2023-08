Estudantes são premiados por bom rendimento em avaliações diagnósticas

Estudantes da rede de ensino de Porto Real receberam na terça-feira (8) o título de Campeão do Conhecimento, pelos excelentes rendimentos nas Avaliações Diagnósticas realizadas para os Anos Iniciais, Anos Finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O evento aconteceu no Horto Municipal, no bairro Jardim Real.



A cerimônia contou com a participação de familiares e autoridades do município. Os estudantes receberam certificados e medalhas. A secretária municipal de Educação, Maria Madalena, destacou que a valorização dos alunos tem o intuito de estimular a todos, promovendo o fomento de práticas de sucesso na rede. "Está sendo um momento de muita emoção poder celebrar esse dia com os estudantes e seus familiares", completou.