México: BC decide manter taxa básica de juros em 11,25%

O Banco Central do México (Banxico) manteve a taxa básica de juros em 11,25% ao ano, em decisão unânime divulgada nesta quinta-feira, 10. A autoridade monetária repetiu o comentário da última reunião de que pretende manter a taxa de juros por "período prolongado" até que a taxa de inflação volte à meta de 3%.



O BC mexicano também manteve a previsão de que a inflação voltará à meta no quarto trimestre de 2024.



A decisão foi ancorada no fato de que, por mais que a inflação tenha desacelerado no país, o progresso tem sido insuficiente para uma alteração na taxa básica de juros.



Na decisão, o Banxico destaca que a atividade econômica está demonstrando resiliência e crescimento maiores do que previsto anteriormente, enquanto o mercado de trabalho continua robusto no país. Dessa forma, a autoridade argumenta que a inflação mantém riscos de alta.