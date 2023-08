Motorista flagra roubo após suspeito pular muro escrito 'ladrão aqui' no Méier; veja o vídeo

Rio - Um vídeo mostrando um flagrante de roubo no Méier, Zona Norte do Rio, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (10). A gravação, que teria acontecido na última semana, mostra o criminoso pulando um muro pintado por populares com dizeres "ladrão aqui" e roubando uma pessoa em um carro.

O crime aconteceu na Avenida Amaro Cavalcanti, entre as estações de trem do Méier e de Engenho de Dentro. O suspeito surge justamente do muro que divide os trilhos da rua e rouba o celular de uma pessoa que estava no banco do carona de um veículo. Depois, ele foge pelo mesmo caminho que veio.

Criminoso pula muro escrito "ladrão aqui" e rouba pessoa no Méier.



Não é a primeira vez que crimes com esse modo de operação acontecem no local. Inclusive, o muro da Avenida foi pintado com as palavras "ladrão aqui" para indicar às vítimas sobre a possibilidade de assalto.

Em junho deste ano , agentes da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam dois suspeitos de roubarem pedestres e motoristas na região. Júnior Ramos da Costa e Luan de Sousa Freitas foram encontrados pelos policiais na linha férrea entre os dois bairros e até arremessaram pedras em direção aos agentes.

De acordo com as investigações, os criminosos ficavam esperando sinais fecharem e quando os carros paravam, eles arremessavam as pedras nos vidros e roubavam os aparelhos celulares e demais bens existentes no veículo. Depois, eles fugiam da pela linha férrea.

Em maio de 2022 , um dos assaltos também foi gravado por um morador da região. Nas imagens, dois homens esperam a chegada de um casal que passa pela calçada da Avenida Amaro Cavalcanti. Em seguida, um dos assaltantes se aproxima e puxa um objeto que estava com a mulher.

Questionada sobre o crime que acontece na região, a Polícia Militar ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.