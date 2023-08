Confira as vagas disponíveis no Sine de Resende

O Sine de Resende está com diversas vagas de emprego abertas. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail sineresendevagas@gmail.com.



Além disso, os moradores também podem levar o currículo atualizado e os originais dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, cartão do PIS e comprovante de residência.



O órgão funciona na Avenida Marechal Castelo Branco, n°104, Jardim Tropical, no 3° andar do Edifício da APM. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais informações pelo telefone: (24) 3360-6238.



Confira as vagas abaixo:

Ajudante de cozinha

Ajudante operacional

Balconista

Camareira

Confeiteiro

Cozinheira

Jovem Aprendiz

Padeiro

Professora de Educação Física

Técnico de Informática

Vendedor externo CNH B

Zelador