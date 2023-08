Apoiadoras de Bolsonaro comemoram saída de presídio com coreografia, música e tornozeleira

São Paulo - Um grupo de mulheres presas pelos ataques aos prédios dos Três Poderes no 8 de janeiro aparece festejando a liberdade em um vídeo que circula nas redes sociais. De tornozeleira eletrônica e segurando taças, as apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro (PL) cantam e dançam sincronizadas uma música criada por elas. Na canção, afirmam que a prisão foi ilegal e contra princípios da Constituição Federal, e que acabou o tempo na "Colmeia", termo usado em referência à Penitenciária Feminina do Distrito Federal.



"Viva, família! Vamos voltando! A temporada na Colmeia está acabando. Nossa prisão foi ilegal e fere os princípios da CF nacional. Olê, olê, olê, olê. Fui para a Colmeia, foi por mim e por você. Olê, olê, olê, olê. Voltei para a casa para a verdade aparecer", cantam as mulheres no vídeo.



Na segunda-feira, 7, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou a soltura de 90 presos dos atos golpistas do 8 de janeiro, sendo 37 mulheres e 53 homens. A prisão foi substituída por medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso de redes sociais, cancelamento dos passaportes, suspensão do porte de armas e obrigação de comparecer semanalmente à Justiça. Na terça, 8, uma nova decisão de Moraes liberou mais 72 presos - 25 mulheres e 47 homens.



Em nota, Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) informou que as decisões do ministro chegaram ao órgão na noite de segunda-feira, e todas as solturas foram realizadas até o fim de quarta, 9.