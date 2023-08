Vigilância Sanitária realiza feira de adoção de animais

No próximo sábado (12), a Vigilância Sanitária de Porto Real realiza mais uma feira de adoção de animais no Sabadão no Horto. As pessoas que desejarem adotar um pet podem escolher entre os disponibilizados pelo CIRAC, com o apoio do Grupo Segunda Chance Animal. O evento acontece no Horto Municipal, no bairro Jardim Real, das 14h às 17h.



A programação do Sabadão no Horto conta ainda com almoço a partir das 12 horas; visitação à Casa do Imigrante, oficina de desenho e brincadeiras. Também haverá feira de artesanato e apresentação da Banda Municipal.