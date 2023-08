Tráfego de veículos será interrompido nas ruas e cruzamento no Méier a partir de sábado

Rio - Uma obra de drenagem vai interditar, a partir da manhã deste sábado (12), o cruzamento das ruas Aristides Caire e Castro Alves, no Méier, na Zona Norte, para a segunda etapa da obra da Fundação Rio-Águas na galeria subterrânea da Rua Aristides Caire. A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) informa que, a partir das 8h, o trafégo dos veículos será interrompido. A intervenção tem previsão estimada de 40 dias

Durante o período de interdição, o motorista que vier da Rua Lucídio Lago e desejarem acessar o Viaduto Castro Alves ou à Rua Aristides Caire, entre Castro Alves e Santa Fé, terá como alternativas as ruas: Lucídio Lago, Torres Sobrinho, Capitão Rezende, rua Cachambi, Capitão Jesus, rua Coração de Maria, rua Santa Fé e Viaduto Castro Alves ou Rua Arisitides Caire.



Os moradores com veículos das Ruas Rio Grande do Sul e Enéas Galvão, a partir da Rua Lucídio Lago, deverão ter como desvio as ruas: Lucídio Lago, Torres Sobrinho, Capitão Rezende, Rua Cachambi, Rua Capitão Jesus, Rua Coração de Maria, Rua Tenente Costa, Rua Mossoró e Rio Grande do Sul.



Já os carros de moradores da Rua Castro Alves, entre as ruas Lucídio Lago e Aristides Caire, poderão acessar à rua no bloqueio com a Rua Lucídio Lago. Para os que acessarem entre as ruas Coração de Maria e Aristides Caire poderão acessar à rua no bloqueio com a Rua Castro Alves.

As ruas Aristides Caire, Castro Alves e Santa Fé serão regulamentadas com duplo sentido, para permitir o acesso de moradores no período das obras.

Também serão implantadas faixas de orientação em pontos estratégicos para orientar e alertar os motoristas. As condições do trânsito serão monitoradas e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região.



O estacionamento de veículos na região será proibido até o término da intervenção na Rua Rio Grande do Sul, no trecho compreendido entre as Ruas Aristides Caire e Enéas Galvão. Aos motoristas que puderem evitar circular na região das interdições é recomendado que busquem rotas alternativas.