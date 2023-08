Supremo retira de pauta ação sobre kits de robótica que atinge Lira

O Supremo Tribunal Federal (STF) retirou de pauta o julgamento, previsto começar nesta sexta-feira, 11, que trata de desvios em contratos de kits de robótica em Alagoas. A investigação mira aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).



No julgamento, que seria realizado na Segunda Turma, os ministros iriam decidir se confirmam ou derrubam decisão do relator, Gilmar Mendes, que suspendeu as investigações em julho.



O caso tramita em sigilo. De acordo com fontes do STF, o caso foi retirado de pauta porque o tipo de processo (reclamação) permite, pelo regimento da Corte, decisões monocráticas definitivas sem referendo do colegiado.



Gilmar atendeu a pedido da defesa de Lira, que alegou que as investigações deveriam ter tramitado no STF devido ao foro privilegiado do deputado. Inicialmente, o presidente da Câmara não era alvo da investigação, mas o juiz da 2ª Vara da Justiça Federal de Alagoas encontrou indícios da participação de Lira na fraude. Por isso, o caso foi enviado ao STF.



Em parecer enviado ao STF, a PGR defendeu a anulação das investigações e a declaração de nulidade das provas.