Polícia Militar interdita quatro bingos clandestinos no estado do Rio

Rio - A Polícia Militar interditou, nesta quarta-feira (9), quatro bingos clandestinos em diversos pontos do Rio de Janeiro. As interdições fazem parte da Operação Sossega Leão, que tem o objetivo de coibir a prática ilegal de jogos de azar. Ao todo, 23 máquinas caça-níqueis foram apreendidas.

Informações repassadas por meio do Disque Denúncia possibilitaram as ações. Em Botafogo, na Zona Sul, agentes do 2º BPM (Botafogo) apreenderam três caça-níqueis no interior de um estabelecimento comercial, na Rua Visconde de Ouro Preto.

Na Zona Norte, policiais do 3º BPM (Méier) confiscaram oito máquinas na Rua Guilhermina, no bairro do Encantado, e equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) encontraram mais quatro na comunidade do Jorge Turco, em Coelho Neto.

A PM também realizou uma ação no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Agentes do 12º BPM (Niterói) apreenderam oito caça-níqueis na Avenida Visconde do Rio Branco.

Os responsáveis pelos estabelecimentos e as máquinas foram encaminhados ás delegacias das respectivas áreas. Os suspeitos foram autuados em flagrante por explorar jogos de azar e liberados.