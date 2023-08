EUA: Biden pede ao Congresso US$ 13 bilhões adicionais em ajuda militar à Ucrânia

O governo do presidente americano, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira, 10, ao Congresso mais de 13 bilhões de dólares de um novo orçamento militar para ajudar a Ucrânia a enfrentar a invasão da Rússia.



O financiamento daria apoio à Ucrânia e a outros países vulneráveis, "impactados pela invasão não provocada e brutal da Rússia", escreveu a diretora do Escritório de Administração e Orçamento, Shalanda Young, em carta endereçada, entre outros, ao líder do Congresso, Kevin McCarthy.