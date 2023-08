Rio - Um homem foi preso em flagrante por policiais militares, na tarde desta quinta-feira (10), enquanto furtava cabos de energia em Niterói, Região Metropolitana do Rio. De acordo com PMs do 12º BPM (Niterói), o suspeito retirava a fiação de um poste no bairro de Icaraí.

De acordo com o registro, foram encontrados com o suspeito cerca de 30 metros de cabos retirados da rede aérea. O caso foi encaminhado à 76ª DP, onde o autor ficou preso.