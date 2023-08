Polícia encontra local em que ocorria rinha de galos na Baixada Fluminense

Rio - Equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) fecharam, nesta quinta-feira (10), um local que realizava rinha de galos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Na operação "gladiador", os agentes encontraram arenas para os combates e vários animais já mortos ou feridos. De acordo com informações da polícia, os galos foram resgatados e as pessoas envolvidas foram levadas para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.

Local estourado pela polícia na Baixada Fluminense onde aconteciam rinhas de galo Divulgação