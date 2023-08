Milhares de pessoas ficam desabrigadas após incêndios no Havaí; número de mortes sobe para 55

fotogaleria

Autoridades do Condado de Maui informaram na noite de quinta (04h desta sexta-feira em Brasília) que o balanço de mortos subiu para 55, enquanto os bombeiros continuavam apagando o fogo na localidade que, no inicio do século XIX, foi a capital do reino havaiano.O presidente Joe Biden declarou estado de catástrofe na unidade federativa . O governador do estado, Josh Green, afirmou na quinta-feira que milhares de pessoas perderam suas casas e que as autoridades trabalhavam para abrigá-las."O que vimos hoje é catastrófico (...) é provavelmente o maior desastre natural da história do estado do Havaí", declarou. Green alertou que o número de mortos poderia aumentar "significativamente".Os incêndios começaram na madrugada de terça-feira e a rápida propagação colocou em risco casas, empresas e serviços públicos, assim como mais de 35.000 pessoas na ilha de Maui, conforme a Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí.O fogo devastou 80% da cidade de Lahaina, na costa oeste de Maui. "Grande parte de Lahaina em Maui foi destruída e centenas de famílias locais foram deslocadas", alertou Green.Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as chamas consumindo esta cidade turística, densas colunas de fumaça tingindo o céu de preto e vários barcos atracados também em chamas.Pelo menos 100 moradores da região pularam na água para escapar do fogo, disse à CNN a comandante da Guarda Costeira Aja Kirksey, que destacou que cerca de 50 pessoas precisaram ser resgatadas do mar.Também foram declarados incêndios na Ilha Grande do Havaí, mas as autoridades informaram que estavam sob controle na quinta-feira.