Polícia prende homem e apreende 2 kg de cocaína na Rodoviária do Rio

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia Turística (BPTur), apreenderam 2 kg de cocaína e um celular, nesta sexta-feira (11), durante abordagem realizada no setor de desembarque da Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio. Na ação, um homem foi preso em flagrante.Segundo informações da polícia, os agentes realizavam patrulhamento pela rodoviária quando notaram o nervosismo do passageiro, que desembarcava de um ônibus, vindo de São Paulo. Os policiais realizaram a abordagem e encontraram as drogas dentro da mala. Aos militares, o suspeito alegou não saber sobre o destino da droga, e informou que um homem iria ao seu encontro na rodoviária.Ele foi preso e encaminhado à 4ª DP (Praça da República), onde a ocorrência foi registrada.Nesta terça-feira (08), um homem também foi preso com 23 tabletes de maconha distribuídos em malas no mesmo local. Os militares realizavam uma ação nas plataformas de embarque quando viram o suspeito que desembarcava de um ônibus que saiu de Curitiba, no Paraná.No último dia 26, policiais militares realizaram mais uma ação no local. Desta vez, um adolescente foi apreendido carregando um kit para metralhadora e munições de fuzil. A equipe do BPTur, realizava uma patrulha quando abordaram o passageiro que estava nervoso. O jovem disse aos agentes que veio do Espírito Santo e teria encontrado o material na rua.