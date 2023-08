Autor de ataque que deixou cinco mortos em creche em SC é condenado a 329 anos de prisão

Santa Catarina - Fabiano Kipper Mai, autor do ataque a uma creche na cidade de Saudades , no oeste catarinense, em 2021, foi condenado a 329 anos e 4 meses de prisão. Na ocasião, três crianças e duas professoras foram assassinadas, além de outras tentativas de homicídio.

De acordo com informações publicadas pela F. de São Paulo condenado usou seu direito de permanecer em silêncio durante toda a fase de interrogação. O advogado de defesa alegou que o homem, de 20 anos, que o homem deveria ir para um hospital de custódia. A pena, no entanto, deve ser cumprida em regime fechado.

''É impossível uma pessoa vir para um julgamento e não demonstrar nenhuma reação. Eu vi pessoas chorando, emocionadas com o vídeo apresentado aqui, enquanto ele parece uma pessoa morta-viva, isso já mostra sua total desconexão com a realidade'', disse.

Além da reclusão, o homem terá que pagar R$ 500 mil para cada família dos cinco mortos, R$ 400 mil para a família do bebê que foi socorrido e R$ 40 mil para cada vítima da tentativa de homicídio.

Relembre o caso

Na manhã do dia 4 de maio de 2021, um homem, que tinha 18 anos na época, entrou em uma creche do município de Saudades e matou três crianças e duas professoras armado com uma adaga (uma espécie de espada).



Outra criança, com menos de dois anos, foi socorrida a tempo e conseguiu se recuperar.



Após o atentado, o acusado foi detido por populares e entregue às autoridades. Em depoimento à polícia, ele confessou o crime e ficou preso de maneira preventiva até sua condenação em definitivo.