Homem é levado para delegacia após importunar sexualmente menina de 8 anos em Niterói

Rio - Um homem, de 40 anos, foi levado à delegacia, nesta quinta-feira (10), após importunar sexualmente uma menina, de 8 anos, dentro de um ônibus no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio.



De acordo com a Guarda Municipal, agentes da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) foram acionados para a denúncia dentro do coletivo da linha 15, da Auto Viação Ingá.

Ao chegarem no local, os guardas encontraram a mãe da menina chorando. Aos agentes, ela relatou que seus filhos passaram primeiro na roleta, e, enquanto ela pagava a passagem, o homem, identificado como Jonathan, teria puxado a menina e colocado o órgão genital para fora.



A mãe, as crianças e o suspeito foram encaminhados à 76ª DP (Niterói), onde a mulher registrou queixa por importunação sexual. Segundo a Guarda Municipal, o suspeito foi ouvido e liberado, no entanto, será chamado para prestar um novo depoimento após análises de câmeras de segurança.