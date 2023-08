Partido dos Trabalhadores lança emissora de televisão e terá Lula como garoto-propaganda

O PT inaugurou nesta quinta-feira, 10, o seu canal de TV via satélite 1313, marcando a transição dos conteúdos anteriormente disponíveis no YouTube, como TV PT, para uma plataforma televisiva própria.



Com uma programação contínua de 24 horas, a nova emissora se encontra em estágio inicial e inclui a apresentação de um jornal matinal conduzido por membros do partido.



“Agora, teremos conteúdo 24 horas com um alcance maior do que temos pelo YouTube” explicou Jilmar Tatto (PT-SP), secretário de Comunicação do partido, para o jornal O Globo.



“Vamos passar muitos documentários sobre a história do PT, campanhas memoráveis e anúncios do governo Lula. Como a TV é 24 horas, se acontecer algum fato inesperado, teremos uma equipe de plantão e posicionamentos oficiais da sigla através do 1313”, acrescentou.



A estratégia do PT é aproveitar a influência e reconhecimento do ex-presidente Lula para impulsionar o canal, visando a estabelecer acordos de direitos com emissoras como a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a TV Câmara, com o objetivo de ampliar a distribuição dos conteúdos.



“Nosso garoto propaganda principal é o Lula. O que ele falar, vamos transmitir”, explicou Tatto.

A abordagem adotada segue o modelo de televisão de apenas recepção, conhecido como TVRO, no qual o partido aluga espaço em parabólicas para a transmissão dos programas. Essa abordagem elimina a necessidade de concessão do Ministério das Comunicações para operar o canal.



De acordo com as regulamentações estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), estima-se que o modelo TVRO seja capaz de alcançar uma audiência de até 50 milhões de telespectadores.

Além desse empreendimento, em um movimento anterior realizado em junho, o PT encaminhou uma solicitação ao Ministério das Comunicações requisitando autorização para a obtenção de concessões de TV e rádio. O partido fundamentou esse pedido com a alegação de que tais concessões são cruciais para estimular o "debate" e a "educação política" em todo o território nacional.



Porém, apesar da argumentação, a tendência é que a sigla não consiga receber a concessão.