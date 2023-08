Workshops para jovens serão oferecidos em ação social na Zona Norte neste sábado

Rio - Uma ação social, com objetivo de levar arte, cultura, saúde e cidadania para as escolas de samba, será realizada neste sábado (12), na quadra da Unidos de Vila Isabel, Zona Norte do Rio, das 9h às 15h. A entrada e as atividades oferecidas são gratuitas.

A segunda edição do "Cidadania na Folia" é uma iniciativa da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), em parceria com a Águas do Rio, o Senac RJ e o Sesc RJ.

A ação contará com atividades lúdicas e brincadeiras sobre sustentabilidade e responsabilidade social para o público infantil. Além disso, uma dinâmica, conhecida como exergames, movimentará as crianças através da junção do videogame com exercícios físicos.



Também serão oferecidos workshops para jovens que buscam emprego e requalificação profissional. Dicas de como montar um currículo, lidar com entrevistas e buscar vagas na internet e redes sociais estarão disponíveis na ação social.

A quadra da Vila Isabel fica no Boulevard 28 de Setembro, nº 382, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio.