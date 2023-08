Ônibus fica destruído após incêndio em Caxias

Rio - Um ônibus pegou fogo, na manhã desta sexta-feira (11), na Avenida dos Coqueiros, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A causa do incêndio ainda é desconhecida.



Bombeiros do quartel de Campos Elísios foram acionados às 5h10 para combater as chamas. De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido. O fogo já foi apagado.



A fiação também foi atingida pelas labaredas. Em nota, a Enel, concessionária de energia que atende a região, informou que uma equipe foi enviada ao local para verificar se houve algum dano à rede elétrica da distribuidora.

O coletivo queimado ocupou uma faixa da via, no entanto, não causou retenções no trânsito.

Procurada, a Polícia Militar ainda não retornou.

Em atualização