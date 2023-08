Policial militar do Rio é reconhecido como o mais forte do mundo

Rio - Pela segunda vez consecutiva, Carlos Alexandre Manhães Serva Emidio foi consagrado como o policial mais forte do mundo. Ele conquistou duas medalhas de ouro na competição de levantamento de peso dos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros (World Police & Firefighters Games), no último domingo (8). O evento contou com a participação de mais de 8,5 mil atletas de diversos países.

O militar conquistou o título de campeão em duas modalidades distintas, garantindo um total de quatro medalhas ao longo de duas edições da competição. Nesta última, o soldado levou a medalha de ouro nas competições de supino, competindo na categoria +120kg, ao atingir a impressionante marca de 215 kg. Além disso, também se destacou na modalidade Push-pull, alcançando a marca notável de 457,5 kg.

Para Emidio, competir representa o sacrifício diário aplicado à rotina e a resistência de, mesmo nos piores dias, estar treinando e aprimorando suas habilidades. Ele acredita que "um campeão não se faz apenas ao ganhar a medalha, o verdadeiro campeão é aquele que vence suas batalhas diárias".



Além de vencedor das duas últimas edições dos Jogos Mundial de Policiais e Bombeiros, o PM já garantiu cinco vezes o título Sul-Americano, foi vice-campeão Sul-Americano, cinco vezes campeão brasileiro e cinco vezes campeão estadual no supino.