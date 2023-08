Carro de candidata a deputada é baleado em novo ataque no Equador

Imagens divulgadas pela mídia local mostram o carro em que Puente estava com marca de tiro no vidro da frente, na direção do motorista. Equador - Um dia após o ataque que matou o candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio, o carro da candidata à Assembleia Nacional do país, Estefany Puente, foi alvo de tiros nessa quinta-feira (10). A tentativa de atentado ocorreu na cidade de Quevedo, na província de Los Ríos.Imagens divulgadas pela mídia local mostram o carro em que Puente estava com marca de tiro no vidro da frente, na direção do motorista.

Segundo o jornal equatoriano El Universo , Puente era quem dirigia o veículo no momento do ataque. Ela estava com o pai e um funcionário quando foi interceptada por dois homens.



Eles atiraram no para-brisa do veículo e fugiram. Uma das balas atingiu o braço esquerdo da candidata de raspão. A polícia local ainda investiga a motivação do ataque e analisa as imagens das câmeras de segurança da região.



Assassinato de Villavicencio