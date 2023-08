Polícia prende dupla especializada em clonagem de veículos em Guadalupe

Rio - Dois irmãos que integram uma quadrilha especializada em receptação e clonagem de veículos roubados foram presos, nesta quinta-feira (10), quando chegavam em casa, em Guadalupe, Zona Norte do Rio.

Emanuel Henrique Monteiro e Anderson Monteiro estavam sendo monitorados há um mês por agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Segundo as investigações, a dupla receptava os veículos. Em seguida, os carros eram clonados e por fim, utilizados em aplicativos de transporte de passageiros.



Durante consulta, foi constatado que os veículos em que Emanuel e Anderson foram abordados haviam sido roubados na região da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) e estavam emplacados com a identificação de veículos de mesma marca, modelo e cor de carros do estado de São Paulo. Segundo a Civil, ambos os documentos veiculares vão passar por exame pericial para confirmar a fraude.

A polícia informou que, a partir dessas prisões, busca chegar aos demais integrantes do grupo.