Ambulantes fazem ato pedindo apoio ao presidente Lula pelos direitos da categoria no Centro do Rio

Rio - Movimento Unidos dos Camelôs (MUCA) realiza durante a manhã desta sexta-feira (11), um protesto em frente ao Theatro Municipal, na Cinelândia, no Centro do Rio, reivindicando a intervenção do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no diálogo com a Prefeitura do Rio pela regularização de trabalhadores da categoria e o fim do uso de força nas ações de apreensão de mercadorias por agentes de segurança pública.

Os camelôs pretendem entregar uma carta aberta ao presidente Lula que participa, ao lado do prefeito do Rio Eduardo Paes, da cerimônia de lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No documento, os trabalhadores alegam frequentes perseguições pelas ruas da cidade por parte do órgão municipal.

Com cartazes de escritos "Paz Para os Camelôs", os ambulantes pedem também políticas públicas de inclusão como aumento de autorizações de trabalho, regularização dos depósitos de mercadorias e equipamentos pela Prefeitura do Rio.



“Acreditamos que o presidente Lula, que já se dispôs a intermediar a paz na guerra da Ucrânia, possa nos ajudar nessa verdadeira guerra que se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro”, compara a coordenadora do MUCA, Maria dos Camelôs. Para Maria, a agenda do presidente na cidade, será uma oportunidade para dar visibilidade ao pleito dos ambulantes.

Procurada, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) informou que não irá se posicionar sobre o assunto.

Camelôs pedem "Paz Para os Camelôs" em ato na Cinelândia, Centro do Rio Reginaldo Pimenta/Agência O Dia