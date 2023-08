Vídeo: em Balneário Camboriú, parte de marquise desaba e atinge grávida

Uma dupla de pedestres foi atingida pela marquise de um prédio na manhã desta sexta-feira, 11, em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo informações dos bombeiros, ambas as vítimas são mulheres e uma delas está grávida.

Segundo o jornal O Município, a gestante de 23 anos foi encontrada sentada na calçada pelos bombeiros e contou que estava passando pela Avenida do Estado quando foi atingida na cabeça pelo suporte.

A segunda vítima, uma mulher de 29 anos que se abrigava da chuva no momento do acidente, foi encontrada presa embaixo da estrutura metálica que servia como acabamento da marquise. Moradores auxiliaram na elevação do objeto até a chegada das guarnições.

Ambas foram socorridas com ferimentos e levadas até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Com a estrutura estabilizada, os bombeiros informaram que a queda provavelmente aconteceu em função dos fortes ventos que ocorriam no momento. O local foi isolado e deixado aos cuidados da Defesa Civil.