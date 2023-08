Estabelecimento é multado por gato de energia no Centro do Rio

Rio - Uma loja de bijuteria foi multada e o dono encaminhado para prestar depoimento após equipes da Light identificarem um furto de energia nesta quinta-feira (10), no Centro do Rio. A fraude, confirmada por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, fazia com que parte do consumo do local não fosse registrado pelo medidor.



Segundo a empresa, durante a inspeção, técnicos constataram que duas fases estavam sendo desviadas e não passavam pelo medidor da companhia. O consumo do estabelecimento supre aparelhos de ar-condicionado, equipamentos eletrônicos e computadores.



Furto de energia



Presente em 31 municípios do Rio de Janeiro, a Light atua em parceria com o poder público para coibir essa prática. Apenas em março de 2023, a Light registrou perdas com o furto de 58,36% da energia que distribui ao mercado de baixa tensão (residências e comércios).



O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão, e causa prejuízos a toda a população. As ligações clandestinas são contra a lei e perigosas, pois podem ocasionar acidentes e incêndios.