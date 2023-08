Governo irá triplicar investimentos em infraestrutura com Novo PAC

A terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi lançada pelo governo federal nesta sexta-feira (11). O Novo PAC tem o desafio de focar em obras de infraestrutura que promovam a sustentabilidade. Os investimento públicos federais previstos são de R$ 371 bilhões para os próximos quatro anos em áreas como transportes, energia, infraestrutura urbana, inclusão digital, infraestrutura social inclusiva e água para todos.

A previsão é que os investimentos públicos federais em infraestrutura sejam triplicados nos próximos anos, em comparação a anos anteriores. Além de recursos do orçamento da União, o novo PAC contará com recursos de estatais, financiamento de bancos públicos e do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas. É previsto que um total de R$ 1,7 trilhão seja investido, incluindo verbas oriundas da Petrobras.



A primeira etapa do PAC será composta por empreendimentos propostos pelos ministérios e por governadores. Uma segunda etapa terá início em setembro, com uma seleção pública para estados e municípios. Os principais objetivos do novo PAC são incrementar os investimentos, garantir a infraestrutura econômica, social e urbana, melhorar a competitividade e gerar emprego de qualidade.

Em suas redes sociais, o presidente Lula (PT) comemorou o lançamento do PAC. Ele confirmou a previsão do valor total de investimento e afirmou que ele será feito em todos os estados do país.

''Hoje é um grande dia. O lançamento do Novo PAC vai marcar a retomada do futuro do nosso país. O programa vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados brasileiros. Além de gerar emprego e renda, o PAC vai reduzir desigualdades sociais e regionais e pautar um crescimento econômico com transição ecológica. Acompanhe a cerimônia a partir das 10h nas nossas redes sociais. Bom dia a todos'', escreveu.

Durante o lançamento do Novo PAC, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), falou sobre uma das intenções do programa, que é gerar empregos de qualidade.

"O desafio deste plano não é apenas gerar empregos, mas gerar empregos de qualidade, baseados em produtos de valor agregado. Não queremos apenas produzir aço. Queremos fazer o aço verde, a partir de energia limpa e renovável", garantiu.

Ele também ressaltou que o Novo PAC tem benefícios para causas sociais e ambientais: "O PAC não é apenas um instrumento de combate à fome e à miséria. É um plano de combate também às mudanças climáticas, uma nova forma de desenvolvimento econômico e social com preocupações ambientais".

Com informações da Agência Brasil.