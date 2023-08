Homem é assassinado a tiros na Zona Norte

Rio - Um homem foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira (11), na Rua Haia, no sub-bairro Tauá, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro de William Pereira da Silva, de 31 anos, é fechado por um veículo branco. Homens encapuzados e armados saem e atiram contra a vítima. Ele está acompanhado de uma mulher, que não ficou ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados às 3h59 para a ocorrência. No local, encontraram William já em óbito.



A PM informou que agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) também foram acionados para atender a ocorrência. O local foi isolado para a realização da perícia.



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. A corporação informou que testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.