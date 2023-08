Programação gratuita nas zonas Norte e Sul promete animar o Dia dos Pais

Rio - Diversos eventos gratuitos vão agitar a cidade do Rio neste fim de semana. Em Madureira e Oswaldo Cruz, na Zona Norte, por exemplo, a comemoração do Dia dos Pais, no domingo (14), será com muito samba, com show do grupo Fundo de Quintal, e boa comida, com uma edição especial da Feira das Yabás. Já na Zona Sul a dica de programão em família é visitar o Museu da República, no Catete, que abrigará um grande evento com brincadeiras e outras atividades nos jardins.

Celebrando 45 anos de carreira, o Fundo de Quintal realizará show gratuito no Parque Madureira, a partir das 18h. O grupo levará ao palco canções como "O Show Tem que Continuar", "A Amizade" , "Nosso Grito" e muitos outros clássicos. O evento contará, ainda, com com oficinas esportivas de diferentes modalidades como futvôlei, na parte da manhã, de 9h ao meio-dia, no mesmo local.

A partir de 13h, terá início a edição especial de Dia dos Pais da Feira das Yabás, na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, promovendo um encontro do Rio e da Bahia, através da apresentação de Marquinhos de Oswaldo Cruz e do cantor Danilo Caymmi, que recordará canções imortais do pai, Dorival Caymmi. Danilo também vai relembrar sucessos autorais como "Andança", eternizado por Beth Carvalho.

Na Zona Sul, o destaque é o "Arte com Ziriguidum" no Museu da República, no Catete, com programação para toda a família, sábado e domingo, das 9h às 18h. O público poderá conferir oficinas infantis, contação de histórias e muitas brincadeiras. Haverá, ainda, a presença de DJs e do grupo Sambinha Delas. O coletivo Guerreiros da Alegria completa o roteiro com truques de mágica, malabarismo e acrobacias. Como se vê, a diversão está garantida por toda a cidade.