PF identifica pai de Mauro Cid em reflexo de foto de escultura

A Polícia Federal (PF) identificou o rosto do general da reserva Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, no reflexo de uma fotografia usada para negociar e vender esculturas de ouro recebidas como presente oficial.



Ao fotografar a caixa com os presentes, o pai de Cid deixou o rosto aparecer em reflexo. A imagem foi revelada nesta sexta-feira (11), quando a PF deflagra a Operação "Lucas 12:2" para investigar a suposta tentativa de vender bens de alto valor patrimonial entregues ao governo por autoridades estrangeiras em viagens oficiais. A operação é relacionada à suposta prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Presentes oficiais ao Estado brasileiro, recebidos pelo então presidente Jair Bolsonaro, foram extraviados no mesmo voo que o levou aos Estados Unidos no fim de dezembro de 2022, quando saiu de férias antes de terminar o mandato sem realizar a troca de faixa cerimonial na posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).