Com aproximação de frente fria, cariocas aproveitam dia ensolarado na praia

Rio - O fim de semana deve começar ensolarado, mas terminar chuvoso no Rio. Os cariocas, então, aproveitaram o forte calor e o céu aberto para curtir a Praia do Arpoador, na Zona Sul, na tarde desta sexta-feira (11).

No sábado (12), as nuvens chegam ao Rio, encobrindo o sol parcialmente. No entanto, o tempo permanece estável e o calor deve continuar forte, atingindo a máxima de 36º C por volta das 14h.

A passagem de uma frente fria chega ao Rio aumenta a nebulosidade e traz a chuva no domingo (13). A temperatura deve ter uma queda acentuada, ficando entre 19º C e 25º C. O aguaceiro também pode ser acompanhado de ventos moderados e fortes.

Para iniciar a próxima semana, os cariocas também terão um tempo instável na segunda-feira (14). Isso deve acontecer por causa do transporte de umidade do oceano para o continente somado às áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera.