Com cerimônia, Marinha recebe corpos de fuzileiros mortos em queda de helicóptero

Rio - A Marinha do Brasil (MB) realizou, na manhã desta sexta-feira (11), uma cerimônia para receber, no Galeão, os corpos dos sargentos Renan Moura e Luíz Augusto, que morreram em um acidente de helicóptero, em Goiás. Além da centena de militares que participaram das honrarias, familiares e amigos também acompanharam o velório.

Trazidos por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), os corpos chegaram ao Rio de Janeiro por volta das 11h, quando começou a chamada "Cerimônia em honra aos Fuzileiros Navais mortos no Exercício Formosa". De frente para uma enorme bandeira do Brasil, os caixões, rodeados por coroas de flores, ficaram expostos em um galpão na Base Aérea do Galeão.

fotogaleria

Lotado no Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, na Zona Norte, Luíz Fernando Tavares Augusto tinha 37 anos. Já Renan Guedes Moura, que tinha 38 anos, trabalhava na Base de Fuzileiros Navais, também na Ilha do Governador. Os fuzileiros eram cariocas e morreram, na tarde da última terça-feira (6), durante um exercício aéreo no Centro de Treinamento da MB, em Formosa.

Na última quarta-feira (9), a Marinha informou que os corpos dos militares ainda estavam no Instituto Médico Legal (IML) de Goiás para serem identificados. Hoje, como os fuzileiros eram cariocas, os corpos foram trazidos para o Rio. No entanto, ainda não há informações sobre o sepultamento dos homens.

Relembre o caso

Os sargentos Renan Moura, 38, e Luíz Augusto, 37, morreram, na última terça-feira (8), em uma queda de helicóptero no Centro de Treinamento da Marinha do Brasil, em Formosa, Goiás. Dos militares feridos, 10 apresentaram lesões e dois passaram por cirurgia ortopédica.

O acidente aconteceu durante um exercício operativo com o helicóptero UH-15 Super Cougar, que pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral. Em nota, o Ministério da Defesa lamentou a morte dos sargentos. "O Ministério da Defesa presta as condolências, pela irreparável perda, aos familiares e amigos dos militares, vitimados no cumprimento do dever", disse a nota.



Helicóptero UH-15 Super Cougar Reprodução / Marinha

O exercício, que resultou na morte de Renan e Luíz, é chamado de "Fast Rope", uma técnica de desembarque rápido da tropa em ambiente adverso. Segundo a Marinha do Brasil, "não houve qualquer míssil ou armamento pesado envolvido na atividade".

Após a fatalidade, a MB informou que instaurou uma Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico para apurar as circunstâncias do acidente. Um Relatório Preliminar com informações, como histórico da ocorrência, laudos e pareceres técnicos deverá ser concluído em até 180 dias.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Flávio Almeida