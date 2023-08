Resende divulga programação da Semana da Valorização da Grande Alegria

A Prefeitura de Resende promove neste fim de semana, entre os dias 11 e 13 de agosto, mais uma edição da Semana Municipal de Valorização da Grande Alegria. A comemoração acontece no Centro Comercial Cidade Alegria, mais conhecido como Rodão, na Rua das Palmeiras.



O objetivo da festa é valorizar a região mais populosa de Resende, que engloba mais de 15 bairros. A programação inclui shows regionais, desfile comemorativo, missa, além de muita diversão em para toda a família.



Programação completa:

Sexta-feira, dia 11

19h - Abertura com momento de oração

22h - Zé Vitor e Rael

23h30 - Os Vaqueiros



Sábado, dia 12

8h - Concentração do desfile

9h - Desfile comemorativo à valorização da Região da Grande Alegria

11h às 13h - Batalha de Tik-Tok

17h - Abertura da Cidade da Criança (brinquedos infláveis gratuitos)

20h30 - DJ Maurício Macedo

21h - MC BOB Rum

22h30 - Letty



Domingo, dia 13

8h30 - Missa na Igreja Nossa Senhora da Paz

17h - Abertura da Cidade da Criança (brinquedos infláveis gratuitos)

18h - Silvão - Samba de Raíz e Igualdade Racial

19h - Pedro Jr. e Pedrão

20h30 - PC Alves

22h - Diogo Senna