Museu abre nova exposição nesta sexta-feira

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende abre nesta sexta-feira (11) a exposição “Bichos, Mobílias e Paisagens”, da artista plástica Carol Ambrósio, no Museu de Arte Moderna de Resende (MAM). A vernissage será às 19h na Rua Dr. Cunha Ferreira, n°104, no Centro Histórico. A entrada é gratuita.



A mostra tem curadoria de Mirtes Marins de Oliveira e apresenta a produção da artista plástica Carol Ambrósio. O público poderá conferir uma série de obras que, diferente do que o nome sugere, abordam as condições das mulheres nas sociedades históricas e atuais.



A artista destaca que o público irá observar três grandes séries, intituladas “mulheres-bichos”, “mulheres-mobílias” e “mulheres-paisagens”, explorando a partir de suas peças, as metáforas que essas expressões guardam.



Além da série “Bichos, Mobílias e Paisagens”, a artista apresentará obras inéditas em novos materiais e técnicas - ligadas à tradição dos murais - que implicam em retalhar e recombinar imagens, ainda como um exercício de elaboração de metáforas.