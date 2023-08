Carro fica esmagado entre dois caminhões na Dutra, em Porto Real

Um carro foi esmagado por dois caminhões na noite de quinta-feira (10) na Via Dutra, em Porto Real. O acidente aconteceu no km 303, na pista sentido Rio de Janeiro. Uma pessoa ficou ferida.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos caminhões reduziu a velocidade por causa do congestionamento. O motorista do carro conseguiu parar, mas um outro caminhão não conseguiu frear a tempo.



Os motoristas dos caminhões não ficaram feridos. Já o condutor do carro sofreu ferimentos leves, foi levado para o Hospital de Emergência de Resende, mas já recebeu alta. O congestionamento chegou a sete quilômetros.