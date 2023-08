Mulher é vítima de tiros durante briga de trânsito em São Gonçalo

Rio - Uma mulher de 26 anos foi baleada, na madrugada desta sexta-feira (11), durante uma discussão no trânsito em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados a comparecer ao Pronto Socorro de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, para verificar a entrada de vítima de disparos de arma de fogo. No local, os militares descobriram que o crime teria sido motivado por uma discussão de trânsito.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a vítima foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, e tem estado de saúde grave.

A ocorrência foi registrada na 72ª DP (São Gonçalo). De acordo com a distrital, foi instaurado um inquérito para apurar a tentativa de homicídio contra a mulher. Os agentes aguardam a melhora no quadro de saúde da vítima, que está internada, para ouvi-la. Diligências seguem para apurar a autoria do crime.