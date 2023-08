Resende recebe teatro móvel neste sábado

Resende recebe, neste sábado (12), mais uma edição do projeto Diversão em Cena. Desta vez, será o “Teatro Móvel Solar”, que é um contêiner-palco do Grupo Teatro a Bordo, que viaja pelo país levando arte e sustentabilidade. As atrações acontecem na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), no bairro Jardim Aliança II.



São diversas apresentações gratuitas de teatro, oficinas educativas, cortejos pela cidade e participação de artistas locais. As atrações são gratuitas com classificação livre. A programação inicia às 11h com o “Cortejos de Chegança” pelas ruas da cidade com música e alegria.



A festa continua a partir das 14h com a “Oficina de Contação de Histórias” para artistas e educadores. Às 18h, apresentação de um artista local e exibição de curtas-metragens. Para encerrar a programação, às 19h, a sessão solene de “A princesa e o gigante”.