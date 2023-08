Tradicional Corrida dos Garçons arrecada 300 kg de alimentos na 18ª edição

Rio - O Centro do Rio de Janeiro recebeu, na tarde desta sexta-feira (11), a tradicional Corrida dos Garçons, realizada na data em que se comemora o dia deles, 11 de agosto. Conhecidos pela simpatia no atendimento, e apelidados por clientes com nomes como "amigo", "camarada", "chefia" e até "psiu", a categoria seu uniu nesta sexta-feira (11) para arrecadar alimentos para os mais vulneráveis durante o evento, dando um show de solidariedade e bom humor durante o evento.

fotogaleria

Organizada pelo Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do Rio de Janeiro (SIGABAM), com apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (SMTE), a 18ª edição percorreu o Centro do Rio, com concentração às 16h na Praça Floriano, na Rua do Passeio, e arrecadou cerca de 300 kg.

Ao todo, 80 profissionais, sendo 72 homens e oito mulheres se inscreveram na corrida, que premiou os três primeiros profissionais mais rápidos do percurso. Venceram os profissionais que percorrerem os 150 metros da prova em menos tempo e sem derrubar a bandeja com três latinhas e duas garrafas. O primeiro, segundo e terceiro lugar receberam, respectivamente, os valores de R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil.



O garçom Giuliano de Alcântara, de 39 anos, ficou em primeiro lugar na categoria masculina. Para ele, ganhar esse prêmio representa homenagear o seu pai, que também participava do evento e é falecido. "Essa é a oitava vez que participo e a segunda vez que ganho em primeiro lugar. Meu treinamento é diário, com a correria do dia a dia", diz ele que trabalha como garçom no Hotel Hilston, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

A vencedora da categoria feminina foi Maria das Dores, garçonete há 20 anos no restaurante Via bueno, no Centro do Rio. Esta foi a primeira vez que ela subiu ao pódio. "Eu me preparei no dia a dia. Minha vida é uma correria danada", disse ela feliz por ter conquistado o lugar mais alto.

Para se inscrever, os profissionais deveriam ser garçons, barmens ou maitres, além de doar 2 kg de alimento não perecível aos mais necessitados. "Este ano teremos um percurso de 150 metros, partindo do Passeio e com reta de chegada na Cinelândia, no lendário Amarelinho. Nossa ideia é mobilizar a categoria em prol da conscientização sobre a importância dos exercícios físicos e sobre o exercício da cidadania auxiliando os mais vulneráveis", explicou Antônio Anjo, diretor tesoureiro do SIGABAM e um dos organizadores do evento antes de iniciar a corrida.



"Nós acreditamos na dimensão simbólica do trabalho. Isto é, que tão importante quanto levar o sustento para dentro de casa, é estar ao lado de nossos colegas, irmãos trabalhadores, em momentos de lazer e confraternização. A Corrida dos Garçons faz parte da história do Rio e é uma grande satisfação apoiar a iniciativa", disse o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.