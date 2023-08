PF deve convocar depoimento de Michelle Bolsonaro para explicar sobre vendas de joias árabes

A Polícia Federal informou nesta sexta-feira (11) que deve convocar o depoimento da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para explicar sobre as vendas de joias árabes entregues de presente ao seu acerto e a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ainda não há data para a oitiva, mas a expectativa é que ela aconteça até o fim da próxima semana.



Michelle é citada em áudios enviados pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, sobre as joias entregues pelo governo da Arábia Saudita. Cid afirma que uma das joias “já teria ido com dona Michelle”.

A PF quer saber sobre a participação da ex-primeira-dama na tentativa de venda dos bens nos Estados Unidos. Os investigadores encontraram trocas de mensagens que apontam que Jair Bolsonaro teria feito uma cotação sobre os valores das joias.



Nesta sexta, a Polícia Federal realizou uma operação para investigar a suposta tentativa de vender bens de alto valor patrimonial entregues ao governo por autoridades estrangeiras em viagens oficiais. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão: dois em Brasília (DF), um em São Paulo (SP) e um em Niterói (RJ).

Entre os alvos estão o tenente-coronel Mauro Barbosa Cid; o pai dele, general Mauro César Lorena Cid; Osmar Crivelatti, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e tenente do Exército; e o advogado Frederick Wassef, responsável pela defesa do ex-presidente e seus familiares.



Os investigadores ainda miram uma possível participação de Bolsonaro no esquema. Em um áudio enviado por aplicativo de mensagens, Cid teria comentado sobre uma quantia de US$ 25 mil supostamente destinada a Jair Bolsonaro. Ele também discute a tentativa de venda de estátuas de palmeira e um barco folheado a ouro.



A PF ainda investiga a tentativa de vendas de um kit de joias da marca Chopard, um dos presentes recebidos por Bolsonaro de autoridades sauditas. O kit esteve à venda em um site norte-americano de leilões em fevereiro deste ano, mas os itens não foram comprados.