Homem é assassinado a tiros em pátio de igreja no Pechincha

Rio - Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (11), no pátio de uma igreja no Pechincha, Zona Oeste. De acordo com informações preliminares, criminosos armados que estavam em um carro entraram no terreno da instituição e atiraram contra a vítima, identificada apenas como Ricardo, que trabalhava como vigia no local.

No mesmo terreno da igreja funciona um centro social de apoio educativo para jovens de baixa renda. Testemunhas disseram que aproximadamente 50 crianças estavam no campo de futebol, dentro do terreno e próximo ao estacionamento onde ocorreu o homicídio. A quadra é alugada por uma escolinha que atende jovens entre 3 e 14 anos.

"Estava acontecendo um treino de crianças de 12 a 13 anos, tinha a programação de acontecer um churrasco de pais. Por volta das 16h45, um carro cinza da marca Peugeot, com porta amassada, entrou no estacionamento. O vigia estava no portão e, provavelmente, reconheceu quem estava dentro do carro. Ele correu para a 'casinha' de vigia, mas os criminosos conseguiram atirar nele", disse uma testemunha que preferiu não se identificar.

"As crianças ficaram muito assustadas, os pais também. Pensamos que fosse alguém que a gente conhece ou uma tentativa de assalto, algo do tipo... Mas não teve nada a ver com a escola ou com a escolinha de futebol", concluiu.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e encontraram a vítima já em óbito. A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu o caso.

* Reportagem do estagiário Fred Vidal, sob supervisão de Flávio Almeida