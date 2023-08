Homem é preso por ameaçar compartilhar fotos íntimas da ex-companheira em Campos

Rio - Um homem, de 24 anos, suspeito de ameaçar compartilhar fotos íntimas da ex-companheira nas redes sociais, foi preso preventivamente, nesta sexta-feira (11), em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. De acordo com informações da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campos, Emerson Pessanha de Freitas vai responder por descumprimento de medida protetiva.



As ameaças de compartilhamento de conteúdo pessoal da vítima teriam como objetivo a retomada do relacionamento. A situação foi denunciada pela vítima, Camila Nascimento Barbosa, de 27 anos, Segundo os investigadores, a vítima revelou que os dois estavam separados há 8 meses, mas que ele insistia em procurá-la, mesmo após sofrer queixa.

O afastamento do casal, que tem uma filha de 2 anos, teria ocorrido por conta de discussões frequentes e porque Emerson teria apresentado comportamento agressivo dentro de casa. Em uma das situações, Camila diz que ele teria dado socos na parede onde viviam.



Mesmo separados, Emerson insistia em ligar para a vítima, enviar mensagens com fotos íntimas dela, onde ameaçava compartilhar as fotos. Com medo do ex, a mulher decidiu procurar a DEAM e registrou queixa pelas ameaças e também mencionou que ele não pagava pensão para a filha.



Antes de ser preso, o suspeito descumpriu a medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex-companheira. A vítima conta que Emerson usava como justificativa o interesse d ver a filha, mas se negava a intermediar o encontro com a vó da menina. O pedido de prisão foi feito pela delegacia e deferido pela Justiça, nesta sexta-feira.