Polícia prende MC Foca em São Gonçalo; cantor é investigado por roubo

Rio - O cantor Jorge Douglas Cordeiro de Oliveira, o MC Foca, de 30 anos, foi preso por roubo nesta quinta-feira (10), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele está sendo investigado por invadir e roubar uma casa em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea.

O crime aconteceu em março deste ano. MC Foca e outros dois acusados - Elciney Junior Machado de Siqueira e William Machado Siquera - teriam pulado o muro de uma casa e entrado pela janela de um dos quartos, anunciando o assalto aos proprietários, que estavam dormindo.

De acordo com relatos das vítimas, Elciney apontou uma pistola e ordenou que o casal ficasse em silêncio. Já Jorge Douglas teria amarrado as vítimas e oferecido uma água com açúcar para que elas se acalmassem. Por fim, os suspeitos levaram objetos da casa e o carro da família.

Nesta quinta-feira, policiais da 72ª DP (São Gonçalo) localizaram o cantor com ajuda de informações obtidas por meio do Disque Denúncia e cumpriram o mandado de prisão temporária.