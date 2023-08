Pontos de vacinação são distribuídos em eventos neste Dia da Juventude

Rio - Em comemoração ao Dia da Juventude, a Prefeitura do Rio disponibilizará, neste sábado (12), três pontos de vacinação em eventos no Centro e na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável pela ação, objetivo da iniciativa é facilitar o acesso de jovens, de 15 a 29 anos, aos imunizantes e ampliar a cobertura vacinal.

As vacinas serão aplicadas, das 9h às 14h, nos Espaços da Juventude da Praça do Estácio, no Centro do Rio, em Vargem Pequena e na Cidade de Deus, Zona Oeste da capital. Para receber as doses, será necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta.

Na Praça do Estácio, estarão disponíveis as vacinas contra gripe, covid-19 e, para aqueles com indicação, a da hepatite B. Já em Vargem Pequena e na Cidade de Deus, além destes três imunizantes, as vacinas contra HPV e dT também serão aplicadas.

Toda a população a partir dos seis meses de idade já pode receber a vacina da gripe. A bivalente contra a covid-19 estará disponível para o público a partir dos 12 anos. No entanto, jovens de 12 a 17 anos, tem que ter recebido, pelo menos, uma dose da vacina contra a covid-19 há mais de 10 meses.

Os pontos de vacinação da Zona Oeste contarão ainda com outras atividades, como ações sobre a prevenção das ISTs, métodos contraceptivos e tabagismo. Além dos imunizantes e das orientações, também serão ofertados os serviços de auriculoterapia e avaliação odontológica, que inclui a entrega de um kit para higiene bucal.

Serviço

As vacinas serão aplicadas, neste sábado (12), das 9h às 14h, nos Espaços da Juventude:

Praça do Estácio - Rua Estácio de Sá, s/n

Vargem Pequena - Avenida A, s/n

Cidade de Deus - Rua Daniel, s/n