Homem acusado de matar funcionária de padaria em Sepetiba é preso

Rio - Policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam, nesta sexta-feira (11), um homem foragido da Justiça, na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ele é acusado de matar uma funcionária de um estabelecimento comercial, em Sepetiba, também na Zona Oeste da capital.



De acordo com a investigação da 43ª DP (Guaratiba), o crime ocorreu em uma padaria, próxima da casa do acusado. Segundo testemunhas, o homem arrumava confusões quando bebia. No dia do ocorrido, em 2022, ele discutiu com uma funcionária do local e, já alterado, atirou contra ela e fugiu. Após passar algumas semanas internada, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.



A partir de cruzamento de dados e informações obtidas pelo Setor de Inteligência da unidade, os agentes localizaram o foragido na comunidade do Terreirão. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.