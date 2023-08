Incêndio toma conta de vegetação em cima do Túnel de São Conrado

Rio - Um incêndio atingiu uma vegetação em cima do Túnel de Joá, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (11). Ainda não há informações sobre o que teria dado início ao fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel da Barra da Tijuca foi acionado às 19h20 para combater às chamas e seguem atuam no local. Não houve feridos no local.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), devido às chamas, o tablado superior na saída do Túnel de São Conrado, sentido Lagoa, foi interditado.