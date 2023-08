PM retira 15 toneladas de barricadas do tráfico em Meriti

retirada de barricadas do tráfico de drogas na Comunidade Morro dos Paraíbas.

São João de Meriti – Agentes do 21°BPM (São João de Meriti), com informações do Disque Denúncia, realizaram na tarde desta sexta-feira (11), ações parado tráfico de drogas na Comunidade Morro dos Paraíbas.

As ações aconteceram no bairro Vilar dos Teles. No primeiro endereço, agentes removeram cerca de 12 toneladas. Já no segundo local, 3 toneladas foram retiradas.



O vigésimo primeiro batalhão e Polícia Militar segue em ação, trabalhando para garantir a segurança e mobilidade dos cidadãos de São João de Meriti.



A ação foi concluída de forma pacífica sem confrontos ou ataques.