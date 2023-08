Meriti ganha novo espaço para atender a população no Parque Araruama

novo espaço para apresentação de demandas e problemas na cidade, que futuramente poderão ser resolvidos. Será inaugurado no Parque Araruama o novo gabinete avançado do deputado estadual Valdecy da Saúde, o segundo na cidade.

O objetivo é oferecer um canal de ajuda mais próximo da população e dar mais agilidade nos serviços e demandas dos moradores da região.



“Junto ao Governo do Estado e autoridades municipais irei fazer o possível e impossível para resolver as demandas dos moradores. É dessa forma que iremos escrever um novo capítulo na história da nossa amada São João de Meriti. Conto com a presença de todos para compartilharmos mais essa vitória”, destacou Valdecy.



O gabinete avançado Parque Araruama está localizado na Avenida Dionísio Rocha, Parque Araruama.