PM prende dupla em flagrante por furtar fios de cobre de loja em Vila Isabel

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, no fim da noite desta sexta-feira (11), enquanto furtavam fios de uma loja em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos retiraram parte dos cabos do estabelecimento comercial.

A dupla foi presa pelos policiais do 6º BPM (Tijuca) e, com eles, recuperado o material furtado do local. Além dos fios, os agentes encontraram outros itens que seriam usados nos crimes, como uma tesoura. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).