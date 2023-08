Exposição na Casa da Ciência reconta história da rádio MEC

Rio - Em homenagem ao centenário da emissora mais antiga do país, a Casa da Ciência, vinculada à UFRJ, inaugura, na próxima terça-feira (15), a exposição "Rádio Sociedade: 100 anos de rádio no Brasil", que resgata a trajetória da rádio MEC.



A partir de imagens, objetos e áudios de programa antigos, a mostra passeia pela história da emissora. Um dos destaques da iniciativa, que está dividida em módulos, é a visita do cientista Albert Einstein à sede da emissora dois anos após a sua fundação, em 1925.



"A rádio Sociedade foi criada em um momento em que a comunidade científica estava se consolidando no Brasil. Com caráter educativo e de divulgação científica, expressou um momento marcado pela preocupação desses poucos cientistas em manter um diálogo com a sociedade brasileira", destaca Luisa Massarani, pesquisadora da COC/Fiocruz e curadora da exposição.



Para o gerente-executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto, a exposição repete o envolvimento da sociedade e da comunidade científica nas origens do rádio no Brasil. "A mostra envolve a própria rádio MEC, a comunidade científica, os parceiros que estão realizando a exposição e a sociedade que a gente espera que visite a exposição e tome para si o rádio público e a história do rádio no nosso país", afirma.



Patrimônio



Sinônimo de educação, arte e cultura, a MEC foi a primeira emissora radiofônica do Brasil. Sucessora da rádio Sociedade, criada em 1923 por Edgard Roquette-Pinto e Henrique Morize, guarda a história da música brasileira e tem papel importante na formação musical e cultural do país. Doada em 1936 ao Ministério da Educação, a emissora é gerida desde 2007 pela EBC. Em 5 de julho de 2022, foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Rio.



A exposição fica em cartaz até 8 de outubro, com visitação aberta de terça a domingo, das 9h às 20h, e domingos e feriados, das 10h às 16h.



O endereço da Casa da Ciência é Rua Lauro Müller 3, em Botafogo. Informações e agendamentos estão disponíveis através do telefone (21) 3938-5444 ou do e-mail casadaciencia@casadaciencia.ufrj.br